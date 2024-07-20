"Юнайтед" обдумывает приглашение Оби-Мартина

"Манчестер Юнайтед" обдумывает приглашение нападающего Чидо Оби-Мартина, чей школьный контракт с "Арсеналом" истек.

Имя Оби-Мартина прогремело на всю Англию в ноябре прошлого года, когда Чидо, которому на тот момент было 15 лет, забил 10 голов за команду "Арсенала" U-16 против сверстников из "Ливерпуля" (14:3).



Контракт 16-летнего Оби-Мартина с "Арсеналом" уже истек, и Чидо отказался от новой сделки, решив связать свою карьеру с каким-нибудь другим клубом.



Следующий контракт Оби-Мартина тоже будет школьным, однако уже в 17 лет Чидо сможет заключить свое первое профессиональное соглашение.



По информации The Athletic, ранее на этой неделе Оби-Мартин посетил тренировочную базу "Юнайтед" в Каррингтоне. "Красные дьяволы" являются одним из рассматриваемых Чидо вариантов, но пока переговоры находятся на ранней стадии.



Источник добавляет, что "Манчестер Сити" не значится среди претендентов на датского вундеркинда.