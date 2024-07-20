"Юнайтед" обдумывает приглашение Оби-Мартина

Чидо Оби-Мартин "Манчестер Юнайтед" обдумывает приглашение нападающего Чидо Оби-Мартина, чей школьный контракт с "Арсеналом" истек.

Имя Оби-Мартина прогремело на всю Англию в ноябре прошлого года, когда Чидо, которому на тот момент было 15 лет, забил 10 голов за команду "Арсенала" U-16 против сверстников из "Ливерпуля" (14:3).

Контракт 16-летнего Оби-Мартина с "Арсеналом" уже истек, и Чидо отказался от новой сделки, решив связать свою карьеру с каким-нибудь другим клубом.

Следующий контракт Оби-Мартина тоже будет школьным, однако уже в 17 лет Чидо сможет заключить свое первое профессиональное соглашение.

По информации The Athletic, ранее на этой неделе Оби-Мартин посетил тренировочную базу "Юнайтед" в Каррингтоне. "Красные дьяволы" являются одним из рассматриваемых Чидо вариантов, но пока переговоры находятся на ранней стадии.

Источник добавляет, что "Манчестер Сити" не значится среди претендентов на датского вундеркинда.


Метки Арсенал, Манчестер Юнайтед, Оби-Мартин

Автор mihajlo   

Дата 20.07.2024 10:00

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