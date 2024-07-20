Премьер-Лига — приоритет для Рабьо

Переезд в Премьер-Лигу является приоритетом для бывшего полузащитника "Ювентуса" Адриена Рабьо.

В минувший четверг "Ювентус" официально подтвердил, что истекший контракт Рабьо так и не будет продлен. Адриен свободным агентом покинул Турин, где он сыграл 212 матчей после своего перехода из ПСЖ в 2019 году.



По информации журналиста Фабрицио Романо, у Рабьо есть варианты с клубами из различных лиг, однако 29-летний француз мечтает попробовать себя в Премьер-Лиге.



В предыдущие дни Рабьо сватали в "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", но Романно уточняет, что мерсисайдский клуб не работает над приглашением Адриена.