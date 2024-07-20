"Арсенал" не продвинулся в переговорах по Калафьори

Генеральный директор "Болоньи" Клаудио Фенуччи подтвердил, что "Арсенал" по-прежнему далек от согласования трансфера защитника Риккардо Калафьори.

Проявив себя с лучшей стороны в составе сборной Италии на Евро-2024, 22-летний Калафьори стал целью номер один для главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты на это трансферное окно.



Однако "Болонья" требует за Калафьори 42 миллиона фунтов, а "Арсенал" готов заплатить на 8 млн. фунтов меньше, и пока сторонам не удается преодолеть существующие разногласия.



"Нет, никаких новостей нет", — ответил Фенуччи в пятницу на вопрос о том, изменилась ли ситуация Калафьори, заодно опровергнув слухи, что насчет Риккардо обратился "Ювентус".



Несмотря на то, что сам Калафьори хочет перейти в "Арсенал", отсутствие договоренности между клубами означает, что на следующей неделе возвращающемуся из отпуска Риккардо придется начать предсезонную подготовку с "Болоньей", сообщает Evening Standard.