"Аль-Иттихад" отказался продать Канте в "Вест Хэм" за 15 млн. фунтов

Саудовский "Аль-Иттихад" отклонил предложение "Вест Хэма" в 15 миллионов фунтов о покупке полузащитника Нголо Канте.

По информации The Athletic, свое предложение "Вест Хэм" сделал в устной форме, однако в четверг "Аль-Иттихад" ответил отрицательно.



Несмотря на отказ, "Вест Хэм" сохраняет серьезный интерес к 33-летнему игроку сборной Франции, который был подписан "Аль-Иттихадом" год назад свободным агентом.



Канте комфортно себя чувствует в Саудовской Аравии, а боссы "Аль-Иттихада" придерживаются высокого мнения насчет Канте, поэтому только сумма в районе 25 млн. фунтов может заставить саудитов задуматься о продаже ветерана.



Ранее в своей карьере Канте провел один сезон за "Лестер" и семь за "Челси", с обоими клубами выигрывая Премьер-Лигу.