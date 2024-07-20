"Лестер" улучшил предложение по Матиасу Суле

Вернувшийся в Премьер-Лигу "Лестер" улучшил до 21 миллиона фунтов свое предложение о покупке вингера "Ювентуса" Матиаса Суле.

По информации The Telegraph, Суле занимает высокое место в списке трансферных целей нового главного тренера "Лестера" Стива Купера.



Изначально "Лестер" предложил за 21-летнего аргентинца 17 млн. фунтов плюс 4 млн. фунтов в виде бонусов. "Ювентус" ответил отказом.



В пятницу "Лестер" предпринял вторую попытку, предложив за Суле гарантированную сумму в 21 млн. фунтов. "Лисы" оптимистичны насчет заключения сделки и надеются согласовать переход Матиаса на следующей неделе.



Прошлый сезон Суле провел в аренде за "Фрозиноне" из второго итальянского дивизиона, выступая бок о бок с защитником Калебом Околи, которого "Лестер" приобрел ранее в июле за 13 млн. фунтов.



В борьбе за Суле, способного сыграть на различных позициях в атаке, также все еще участвует "Рома", но "Лестер" является главным претендентом на Матиаса.