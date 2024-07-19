"Челси" обсуждает продажу Лукаку в "Наполи"

"Челси" договаривается о переходе своего нападающего Ромелу Лукаку в "Наполи".

Минувший сезон Лукаку провел на правах аренды в "Роме", которая не стала выкупать Ромелу. Приоритет "Челси" — найти покупателя на 31-летнего бельгийца в это трансферное окно.



Лукаку не горит желанием уезжать в Саудовскую Аравию, но теперь Ромелу предоставилась возможность остаться в обожаемой им Италии.



По информации Sky Sport Germany, Лукаку заинтересован в воссоединении с главным тренером "Наполи" Антонио Конте, которого он знает по совместной работе в "Интере".



В данный момент "Челси" требует 40 миллионов евро (34 млн. фунтов) за Лукаку, тогда как "Наполи" готов заплатить только 25 млн. евро (21 млн. фунтов).



Стороны ведут конкретные переговоры, но многое зависит от того, продаст ли "Наполи" Виктора Осимхена в ПСЖ.