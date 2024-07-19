"Флуминенсе" попросил "Фулхэм" улучшить свое предложение по Андре

Бразильский "Флуминенсе" попросил "Фулхэм" улучшить свое предложение по полузащитнику Андре.

"Фулхэм" рассматривает Андре в качестве замены для Жоау Палиньи, который ранее в июле был продан в "Баварию" за 47.4 млн. фунтов.



По информации The Athletic, стартовое предложение "Фулхэма" по Андре составило 21.1 млн. фунтов. "Флуминесе" ответил отказом, и пока "дачники" не предпринимали второй попытки.



"Переговоров не ведется. Они ("Фулхэм") сделали свое предложение, "Флуминесе" выдвинул контрпредложение, ответа на которое не последовало. И так уже около 10 дней".



"В данный момент у нас есть предложение "Фулхэма" в письменном виде, а также есть контрпредложение "Флуминенсе" в письменном виде. Мы до сих пор не получили ответа", — сообщил президент "Флуминенсе" Марио Биттенкурт.