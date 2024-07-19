"Юнайтед" готов отправить Антони в аренду
"Манчестер Юнайтед" готов выслушать предложения других клубов насчет аренды вингера Антони.
Антони представляет "Юнайтед" после своего переход из "Аякса" за 86 миллионов фунтов в августе 2022. С тех пор 24-летний бразилец сыграл 82 матча, лишь забив 11 голов и отдав пять результативных передач.
В концовке прошлого сезона даже главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг, всегда защищавший своего подопечного, разочаровался в Антони, который не играл в двух заключительных матчах Премьер-Лиги и финале Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".
По информации ESPN, "Юнайтед" готов отправить Антони в аренду на сезон 2024/25 при условии, что заинтересованный клуб полностью возьмет на себя зарплату игрока.
ESPN утверждает, что Антони получает в "Юнайтед" 70,000 фунтов в неделю, хочет ранее пресса сообщала, что зарплата бразильца составляет около 200,000 фунтов каждые семь дней.
19.07.2024 21:00
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