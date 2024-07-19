"Пэлас" вступает в борьбу за Смит-Роу

"Кристал Пэлас" собирается составить конкуренцию "Фулхэму" в борьбе за полузащитника "Арсенала" Эмиля Смит-Роу.

Ранее на этой неделе "Арсенал" отклонил предложение "Фулхэма" примерно в 30 миллионов фунтов о покупке Смит-Роу.



Журналист Фабрицио Романо ожидает, что теперь свою попытку заполучить Смит-Роу предпримет "Пэлас". Главный тренер "орлов" Оливер Гласнер является большим поклонником 23-летнего англичанина.



Контракт Смит-Роу с "Арсеналом" рассчитан до 2026 года, однако дефицит игровых минут подталкивает Эмиля к смене клуба этим летом.



Добавим, Смит-Роу дебютировал за первую команду "Арсенала" еще в 2018 году. С тех пор Эмиль сыграл 115 матчей, включая лишь 13 в прошлом сезоне.