Хау: "Моя преданность "Ньюкаслу" непоколебима"

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау отреагировал на слухи, связывающие его с работой со сборной Англии.

Когда в минувший вторник Гарет Саутгейт объявил об уходе с поста главного тренера английской сборной, Хау был назван одним из фаворитов ему на замену.



Хау, чья команда сейчас проводит тренировочный сбор в Германии, удивлен таким ажиотажем вокруг своей персоны и уверяет, что всецело сосредоточен на работе с "Ньюкаслом".



"Это была странная ситуация для меня, потому что я был совершенно оторван от этого. К счастью, я нахожусь здесь (в Германии), поэтому я могу услышать об этом только по мобильному телефону, или если кто-нибудь говорит мне".



"Моя преданность "Ньюкаслу" непоколебима с момента моего перехода в этот футбольный клуб. И это никогда не изменится до тех пор, пока у меня есть определенные вещи. Я имею ввиду, что я счастлив, мне позволено работать, как мне нужно, чтобы быть максимально эффективным, и я ощущаю поддержку", — сообщил Хау Sky Sports.