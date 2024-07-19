"Челси" хочет купить нового голкипера

"Челси" хочет приобрести нового голкипера, который бы смог поспорить за роль первого номера.

Прошлым летом "Челси" обзавелся сразу двумя новыми голкиперами, подписав Джордже Петровича и Роберта Санчеса.



Большую часть прошлого сезона ворота "Челси" защищал Петрович, однако The Telegraph утверждает, что новый главный тренер "синих" Энцо Мареска планирует начать кампанию 2024/25 с Санчесом в воротах.



Мареска считает, что Санчес больше подходит для его стиля футбола. Энцо хочет, чтобы его голкипер участвовал в розыгрыше мяча и начинал комбинации.



При этом на "Стэмфорд Бридж" есть ощущение, что команда нуждается в еще одном голкипере, который бы смог составить реальную конкуренцию 26-летнему испанцу.



Источник сразу добавляет, что ни Майка Меньяна из "Милана" или Андрея Лунина из "Реала", которых сватают в "Челси", "синие" покупать не будут.