Дэн Фридкин решил не покупать "Эвертон"

Владелец итальянской "Ромы" Дэн Фридкин решил отказаться от покупки "Эвертона".

В июне "Эвертон" официально объявил, что компания Фридкина Friedkin Group получила эксклюзивное право на покупку "Эвертона" у Фархада Мошири.



Это виделось настоящим спасением для "Эвертона" после того, как сделка Мошири с инвестиционным фондом 777 Partners сорвалась, так и не получив одобрения Премьер-Лиги.



Однако после тщательного изучения экономической ситуации "Эвертона" и переговоров с Мошири Friedkin Group решила отказаться от дальнейших переговоров.



По информации BBC, камнем преткновения в переговорах Friedkin Group с Мошири стала задолженность "Эвертона" в 200 миллионов фунтов перед 777 Partners, который помогал "ирискам" оставаться на плаву.



Теперь Мошири, который давно потерял всякий интерес к "Эвертону", нужно заново искать покупателя на свой актив.