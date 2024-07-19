"Астон Вилла" вернула Филогена

"Астон Вилла" подтвердила приобретение вингера "Халла" Джейдена Филогена.

Ранее этим летом заполучить Филогена пытались "Эвертон" и "Ипсвич", однако "Вилла" воспользовалась своим правом и, повторив имеющееся на руках у "Халла" предложения в 20 миллионов фунтов, вернула Джейдена.



Соответствующее право возникло у "Виллы" в сентябре 2023, когда бирмингемский клуб продал Филогена, воспитанника своей академии, в "Халл".



Таким образом, 22-летний англичанин заключил контракт на пять лет и вернулся в "Виллу", за которую сыграл три матча в Премьер-Лиге.



В прошлом сезоне, выступая за "Халл" из Чемионшипа, Филоген забил 12 голов и отдал шесть результативных передач в 32 матчах.



"Это удивительное ощущение, я словно вернулся домой. Унаи (Эмери) поговорил со мной с глазу на глаз, и это был очень хороший разговор насчет моего игрового времени. Он сказал, что я был очень хорош в предсезонный период в прошлом году и что на сей раз я буду иметь шансы. Это также зависит от меня и от того, как я буду играть", — сообщил Филоген.