Тен Хаг рассказал о своих переговорах с руководством МЮ летом

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг рассказал о своих переговорах с руководством клуба этим летом.

После завершения сезона 2023/24 боссы "Юнайтед" несколько недель размышляли над сменой главного тренера, но в итоге решили не увольнять Тен Хага. Впоследствии Эрик продлил свой контракт до 2026 года.



По словам Тен Хага, он не паниковал, пока отдыхал на Ибице в ожидании вердикта "Юнайтед". Эрик также описывает свой разговор с руководством, появившимся на пороге его дома на острове, как "конфронтационный".



"Да, связь между нами действительно прервалась на время. Но я просто отмечал праздники со своими любимыми и был готов принять любой исход. Я никак не мог повлиять на это".



"Это не так, что я паниковал. Зачем? Это решение не было в моих руках. Я просто его ждал".



"В такой момент ты просто думаешь о двух сценариях: любо мы продолжаем, либо нет. Все было просто, и я достаточно уравновешен, чтобы смотреть на это именно так".



"Они не сказали: "Мы все равно хотим продолжать". Они сказали: "Мы хотим продолжать".



"Если коротко, их аргумент был следующим: "Мы рассмотрели все варианты, разложили их перед собой, но поняли, что уже обладаем лучшим тренером".



"Тогда я сказал: "Теперь нам предстоит обсудить ряд вещей, включая то, как мы будем взаимодействовать и работать друг с другом". У нас состоялся хороший, честный, но в то же время конфронтационный разговор по этому поводу. Как это и должно быть".



"Я также сказал им: "Если вы думаете по-другому, тогда нам просто нужно расстаться", — цитирует Тен Хага Daily Mail.