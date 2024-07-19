ПСЖ отклонил предложение МЮ по Угарте

ПСЖ уже отклонил одно предложение "Манчестер Юнайтед" о покупке полузащитника Мануэля Угарте.

"Юнайтед" сосредоточил свое внимание на переговорах по Угарте после того, как завершил приобретение защитника Лени Йоро из "Лилля" за 59 миллионов фунтов накануне.



По информации i Sport, Угарте является целью номер один "Юнайтед" среди опорных полузащитников, и на "Олд Траффорд" считают, что наличие рядом Мануэля позволит лучше раскрыться юному Кобби Майну.



ПСЖ уже отклонил одно предложение по Угарте, который только год назад был куплен у "Спортинга", но при этом французский гранд открыт к продаже 23-летнего уругвайца, потому что нуждается в деньгах для приглашения нападающего "Наполи" Виктора Осимхена, который в свою очередь будет стоить свыше 80 млн. фунтов.



ПСЖ готов рассмотреть предложения по Угарте только свыше 50 млн. фунтов. За ситуацией вокруг Мануэля также наблюдает "Ливерпуль".