ПСЖ отклонил предложение МЮ по Угарте

Мануэль Угарте ПСЖ уже отклонил одно предложение "Манчестер Юнайтед" о покупке полузащитника Мануэля Угарте.

"Юнайтед" сосредоточил свое внимание на переговорах по Угарте после того, как завершил приобретение защитника Лени Йоро из "Лилля" за 59 миллионов фунтов накануне.

По информации i Sport, Угарте является целью номер один "Юнайтед" среди опорных полузащитников, и на "Олд Траффорд" считают, что наличие рядом Мануэля позволит лучше раскрыться юному Кобби Майну.

ПСЖ уже отклонил одно предложение по Угарте, который только год назад был куплен у "Спортинга", но при этом французский гранд открыт к продаже 23-летнего уругвайца, потому что нуждается в деньгах для приглашения нападающего "Наполи" Виктора Осимхена, который в свою очередь будет стоить свыше 80 млн. фунтов.

ПСЖ готов рассмотреть предложения по Угарте только свыше 50 млн. фунтов. За ситуацией вокруг Мануэля также наблюдает "Ливерпуль".


Метки Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Угарте

Автор mihajlo   

Дата 19.07.2024 14:00

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  1. suddenly 19.07.2024 14:09 # suddenly
    О, Ливерпуль и тут решил понаблюдать.

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  2. quavo 19.07.2024 14:04 # quavo
    Сранчо им запихнуть и пусть еще 50 платят, чмошники легушачьи

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