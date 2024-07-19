Диего Гомес договаривается с "Брайтоном"

Полузащитник "Интер Майами" и сборной Парагвая Диего Гомес договаривается о переходе в "Брайтон".

Гомес присоединился к "Интер Майами" только год назад, заключив с клубом МЛС контракт до конца сезона 2026 с опцией продления на 2027.



В своих 17 матчах за "Интер Майами" 21-летний парагваец забил четыре гола и отдал две результативные передачи.



По словам Гомеса, который сейчас направляется со своей сборной на Олимпийские игры в Париже, его окружение уже ведет переговоры с "Брайтоном".



"Мой агент разговаривает с клубом здесь и с "Брайтоном". Я пришел сюда, желая перебраться в Европу, и я надеюсь, это случится. Будет так, как хочет Бог", — цитирует Гомеса ESPN.