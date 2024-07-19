Светская хроника за пятницу

"Манчестер Сити" близок к покупке Дани Ольмо. Эдди Нкетиа покинет "Арсенал". "Челси" грозит снятие 12 очков в Премьер-Лиге. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

"Манчестер Сити" близок к покупке атакующего полузащитника "РБ Лейпциг" Дани Ольмо. (Football Insider)



"Галатасарай" не потерял надежду заполучить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Скотта Мактоминея, но пока не может позволить себе это приобретение. (Sky Sport Germany)



"Ливерпуль" решил не вступать в борьбу с "Юнайтед" за Лени Йоро, потому что 18-летний француз требовал гарантий игрового времени. (The Athletic)



Нападающий Эдди Нкетиа покинет "Арсенал" этим летом. (Sky Sports)



"Арсенал" завершил интерес к Марку Гехи, потому что "Кристал Пэлас" хочет свыше 70 миллионов фунтов за своего защитника. (Daily Mirror)



В ходе переговоров о продаже защитника Риккардо Калафьори в "Арсенал" "Болонья" запросила Якуба Кивера, но в данный момент "канонир" не хочет этого трансфера. (Fabrizio Romano)



Бывший защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип может перейти свободным агентом в "Байер". Стороны уже вступили в переговоры. (Sky Sport Germany)



"Челси" видит в полузащитнике "Фулхэма" Андреасе Перейре идеальную замену для Конора Галлахера. (Globo)



"Челси" обратился к "Лансу" насчет нападающего Элье Ваи, которого не смог заполучить прошлым летом. (L'Equipe)



"Челси" обратился к ПСЖ насчет доступности нападающих Гонсалу Рамуша и Рандаля Коло-Муани. (HITC)



"Тоттенхэм" на ежедневной основе контактирует с представителями нападающего "Лилля" Джонатана Дэвида. (Football Insider)



"Фулхэм" готовит предложение о покупке полузащитника "Тоттенхэма" Пьер-Эмиля Хейбьерга. (Football Insider)



Экс-голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель перешел в "Селтик", заключив с шотландским грандом однолетний контракт. (Sky Sports)



"Эвертон" попросил нападающего Бету подыскать новый клуб. (Football Insider)



Другое



"Лидс" угрожал оставить Лени Йоро без зарплаты на заключительный год по контракту, если защитник не перейдет в "Юнайтед". (Marca)



С "Челси" могут снять 12 очков за нарушение правил ФФП Премьер-Лиги. (Football Insider)



Новичок "Юнайтед" Джошуа Зиркзее признался, что учился в одной школе с защитником "красных дьяволов" Тиреллом Маласиа. (Daily Mail)



Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали явился на тренировку в часах стоимостью почти полмиллиона фунтов. (The Sun)