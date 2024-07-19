Светская хроника за пятницу
"Манчестер Сити" близок к покупке Дани Ольмо. Эдди Нкетиа покинет "Арсенал". "Челси" грозит снятие 12 очков в Премьер-Лиге. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.
"Манчестер Сити" близок к покупке атакующего полузащитника "РБ Лейпциг" Дани Ольмо. (Football Insider)
"Галатасарай" не потерял надежду заполучить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Скотта Мактоминея, но пока не может позволить себе это приобретение. (Sky Sport Germany)
"Ливерпуль" решил не вступать в борьбу с "Юнайтед" за Лени Йоро, потому что 18-летний француз требовал гарантий игрового времени. (The Athletic)
Нападающий Эдди Нкетиа покинет "Арсенал" этим летом. (Sky Sports)
"Арсенал" завершил интерес к Марку Гехи, потому что "Кристал Пэлас" хочет свыше 70 миллионов фунтов за своего защитника. (Daily Mirror)
В ходе переговоров о продаже защитника Риккардо Калафьори в "Арсенал" "Болонья" запросила Якуба Кивера, но в данный момент "канонир" не хочет этого трансфера. (Fabrizio Romano)
Бывший защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип может перейти свободным агентом в "Байер". Стороны уже вступили в переговоры. (Sky Sport Germany)
"Челси" видит в полузащитнике "Фулхэма" Андреасе Перейре идеальную замену для Конора Галлахера. (Globo)
"Челси" обратился к "Лансу" насчет нападающего Элье Ваи, которого не смог заполучить прошлым летом. (L'Equipe)
"Челси" обратился к ПСЖ насчет доступности нападающих Гонсалу Рамуша и Рандаля Коло-Муани. (HITC)
"Тоттенхэм" на ежедневной основе контактирует с представителями нападающего "Лилля" Джонатана Дэвида. (Football Insider)
"Фулхэм" готовит предложение о покупке полузащитника "Тоттенхэма" Пьер-Эмиля Хейбьерга. (Football Insider)
Экс-голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель перешел в "Селтик", заключив с шотландским грандом однолетний контракт. (Sky Sports)
"Эвертон" попросил нападающего Бету подыскать новый клуб. (Football Insider)
Другое
"Лидс" угрожал оставить Лени Йоро без зарплаты на заключительный год по контракту, если защитник не перейдет в "Юнайтед". (Marca)
С "Челси" могут снять 12 очков за нарушение правил ФФП Премьер-Лиги. (Football Insider)
Новичок "Юнайтед" Джошуа Зиркзее признался, что учился в одной школе с защитником "красных дьяволов" Тиреллом Маласиа. (Daily Mail)
Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали явился на тренировку в часах стоимостью почти полмиллиона фунтов. (The Sun)
19.07.2024 12:00
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Последние комментарии:
"Челси" видит в полузащитнике "Фулхэма" Андреасе Перейре идеальную замену для Конора Галлахера. (Globo)
Источник: http://fapl.ru/posts/108870/?c=1
Кекси уже наши объедки подбирает просроченные, кек.
(ответить)
"Эвертон" попросил нападающего Бету подыскать новый клуб. (Football Insider)
По нему видно было, что это имбецил какой-то. Непропорционально большое тело по отношению к голове. Зачем они его покупали хз.
(ответить)
"Лидс" угрожал оставить Лени Йоро без зарплаты на заключительный год по контракту, если защитник не перейдет в "Юнайтед". (Marca)
Источник: http://fapl.ru/posts/108870/?c=1#c7946465
Всех без зарплат оставят, кто не переходит в АПЛ. Красиво.
(ответить)
Полузащитник "Ньюкасла" Сандро Тонали явился на тренировку в часах стоимостью почти полмиллиона фунтов. (The Sun)
Источник: http://fapl.ru/posts/108870/?c=1#c7946446
Да и так понятно было, что с деньгами он обращаться умеет.
(ответить)
Такер, к ноге
(ответить)
Во всей инфраструктуре Microsoft произошел «глобальный сбой». По всему миру наблюдается сбой в работе устройств с системой Windows. Как пишет Register, это связано с ошибкой в обновлении от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike. Пользователи жалуются на появление «синего экрана смерти» на устройствах с Windows 10.
Не работают абсолютно все продукты Microsoft, что приводит к серьезным сбоям в работе банков, коммунальных предприятий, авиакомпаний, средств массовой информации, телекоммуникаций, сотовой связи, Интернета и многое другое.
* Британский телеканал SkyNews был отключен от сети из-за продолжающегося глобального сбоя.
* Несколько аэропортов Соединенного Королевства также были вынуждены приостановить полеты.
* Во всех аэропортах Испании произошел «инцидент с компьютерными системами» после сбоя CrowdStrike.
* Индийский новостной канал Times Now сообщает, что причиной глобального сбоя является «недавнее обновление CrowdStrike».
* Авиакомпания Turkish Airlines приостановила полеты из-за «крупного глобального сбоя».
* Услуги на Лондонской фондовой бирже прерваны из-за кибер-отключений
* Аэропорты Испании столкнулись с "инцидентом в компьютерной системе", это может привести к задержкам рейсов, сообщает компания-оператор Aena
лол
(ответить)
"Галатасарай" не потерял надежду заполучить полузащитника "Манчестер Юнайтед" Скотта Мактоминея, но пока не может позволить себе это приобретение. (Sky Sport Germany)
Источник: http://fapl.ru/posts/108870/#reply
И не сможет, сейчас для них максимум аренда. Только зачем оно самому Скотти, если и в АПЛ предложения получит легко.
(ответить)
Для местных ватанов даже канал отдельный сделали - обманутый россиянин. Но видимо ютуб замедлен и не позволяет просвещаться. Эх...
(ответить)
18.07.2024 21:18 # удалить
sausage
Опять ты тупишь) Блять, не лезь хоть в области, в которых ты полный профан, обоссут же опять с макушки до пяток.
Источник: http://fapl.ru/posts/108844/?c=1#c7946264
В результате наркот обоссан всеми, с кем пытался зарубиться. А говорили, что я плохой прогнозист)
(ответить)
Алга Челсей!
(ответить)
С "Челси" могут снять 12 очков за нарушение правил ФФП Премьер-Лиги. (Football Insider)
Источник: http://fapl.ru/posts/108870/?c=1
Челси" обратился к ПСЖ насчет доступности нападающих Гонсалу Рамуша и Рандаля Коло-Муани. (HITC)
Источник: http://fapl.ru/posts/108870/?c=1
"Челси" обратился к "Лансу" насчет нападающего Элье Ваи, которого не смог заполучить прошлым летом. (L'Equipe)
Источник: http://fapl.ru/posts/108870/?c=1
"Челси" видит в полузащитнике "Фулхэма" Андреасе Перейре идеальную замену для Конора Галлахера. (Globo)
Источник: http://fapl.ru/posts/108870/?c=1
(ответить)
Президент Аргентины Хавьер Милей уволил заместителя министра спорта Хулио Гарро после того, как тот потребовал от аргентинских футболистов извиниться за празднование Копа Америка на этой неделе.
Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес опубликовал в социальных сетях видео, на котором аргентинские футболисты поют песню, направленную против соперников по Кубку мира - сборной Франции, и в ней говорится о составе команды французов.
Аргентинцы поют о том, что французские игроки «родом из Анголы» или имеют «нигерийскую» мать и «камерунского» отца.
После этого Гарро потребовал извинений от капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, который отсутствовал в видео.
«Капитан сборной должен извиниться за это дело, как и президент AFA», - написал Гарро в колонке для Clarin.
В ответ разъяренный Милей уволил Гарро из правительства и заявил: «Говорить, что (Лионель) Месси должен извиниться перед некими колониальными европейцами за песню, в которой говорится правда, значит полностью противоречить идеологии Хаво».
Позднее его официальный сайт сообщил: «Президиум сообщает, что ни один член правительства не должен комментировать, думать или говорить, что должна делать аргентинская сборная, чемпион мира и двукратный чемпион Америки, или любой другой гражданин. По этой причине Хулио Гарро больше не является заместителем министра спорта страны».
Слова Милея поддержала его вице-президент Виктория Вильярруэль, которая написала в социальных сетях: «У нас никогда не было колоний или граждан второго сорта. Мы никогда не навязывали никому свой образ жизни. Но мы также не собираемся терпеть, когда они поступают так с нами. Аргентина была создана потом и мужеством индейцев, европейцев, креолов и чернокожих, таких как Ремедиос дель Валле, сержант Кабрал и Бернардо де Монтеагудо».
«Ни одна колониальная страна не будет запугивать нас за футбольную песню или за то, что мы говорим правду. Хватит притворяться возмущенными, лицемеры. Энцо, я с тобой».
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"Ливерпуль" решил не вступать в борьбу за защитника "Лилля" Лени Йоро, направляющегося в "Юнайтед", потому что думал, что 18-летний француз рассматривает только "Реал". (Daily Mirror)
Эдвардс вместо того, что бы пытаться подписать игроков сидит думает. Он вообще кого-нибудь подписать может? Даже с Трентом и Адрианом контракт продлить не может. От Шматко и то больше пользы было. А ведь можно ыло его подписать в пару к ван Дейку на замену Матипу.
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