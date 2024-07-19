"Арсенал" больше не интересуется Гехи
"Арсенал" выбыл из числа претендентов на центрального защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи.
24-летний Гехи стал одни из открытий сборной Англии на Евро-2024, подогрев и без того внушительный интерес к своей персоне со стороны грандов Премьер-Лиги.
На фоне такого интереса "Пэлас" задрал цену за Гехи до уровня элитных защитников и теперь требует свыше 70 миллионов фунтов за Марка.
По информации The Times, изначально "Арсенал" был среди претендентов на Гехи, однако теперь "канониры" завершили свой интерес к Марку и переключились на прочие цели.
В приоритете у "Арсенала" находится Риккардо Калафьори, хотя пока "канонирам" не удастся согласовать компенсацию за 22-летнего итальянца.
Добавим, Гехи также сватают в "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". 20 процентами от суммы продажи "Пэлас" придется поделиться с бывшим клубом Марка "Челси".
19.07.2024 11:00
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Последние комментарии:
У англичан намечается дефицит хороших ЦЗ и опорников , сломаются Райс , Стоунс и Гехи , черта с два заменишь равноценно. Это золотое поколение разве что фланговых игроков ?
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Олисе продали. Логично, что если и отпускать кого-то ещё из лидеров в этом окне, то цену оврепрайс заломит КП.
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Ну с таким ценником теперь и Ливерпуль свой интерес завершит.
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