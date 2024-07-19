"Арсенал" больше не интересуется Гехи

"Арсенал" выбыл из числа претендентов на центрального защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи.

24-летний Гехи стал одни из открытий сборной Англии на Евро-2024, подогрев и без того внушительный интерес к своей персоне со стороны грандов Премьер-Лиги.



На фоне такого интереса "Пэлас" задрал цену за Гехи до уровня элитных защитников и теперь требует свыше 70 миллионов фунтов за Марка.



По информации The Times, изначально "Арсенал" был среди претендентов на Гехи, однако теперь "канониры" завершили свой интерес к Марку и переключились на прочие цели.



В приоритете у "Арсенала" находится Риккардо Калафьори, хотя пока "канонирам" не удастся согласовать компенсацию за 22-летнего итальянца.



Добавим, Гехи также сватают в "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". 20 процентами от суммы продажи "Пэлас" придется поделиться с бывшим клубом Марка "Челси".