"Брентфорд" резко понизил цену за Тоуни

"Брентфорд" резко понизил цену за Айвена Тоуни в свете недостаточного интереса к своему нападающему.

От контракта Тоуни остается всего один год, а "Брентфорд" уже обзавелся заменой Айвену, пригласив из "Брюгге" Игоря Тиаго за рекордные для своего клуба 30 миллионов фунтов.



Однако с продажей Тоуни у "Брентфорда" пока не складывается — "Арсенал", "Челси" и "Манчестер Юнайтед" уже ясно дали понять "пчелам", что не будут приглашать 28-летнего игрока сборной Англии.



Это оставляет "Тоттенхэм" и "Вест Хэм" наиболее вероятными направлениями для Тоуни, но пока "Брентфорд" не имеет никаких предложений по своему бомбардиру.



Изначально рассчитывая выручить 80 млн. фунтов за Тоуни, сейчас "Брентфорд" поумерил свои аппетиты и готов довольствоваться компенсацией менее 50 млн. фунтов, но даже эти деньги "пчелам" будет получить затруднительно, сообщает The Sun.



Упомянутые "Тоттенхэм" и "Вест Хэм", помимо Тоуни, также интересуются нападающим "Лилля" Джонатаном Дэвидом, который доступен для трансфера за существенно меньшие деньги — около 25 млн. фунтов.