Стейвли может купить долю в "Тоттенхэме"

Бывший совладелец "Ньюкасла" Аманда Стейвли рассматривает возможность приобретения доли в "Тоттенхэме".

На прошлой неделе "Ньюкасл" объявил об уходе Стейвли, которая полностью разорвала свои отношения с "сороками", покинув должность директора и продав свои с супругом Мехрдадом Годуссии акции.



Как утверждает Bloomberg, благодаря своим инвестициям в Суверенный фонд Саудовской Аравии, который увеличил свою долю в "Ньюкасле" до 85%, Стейвли удалось заработать полмиллиарда фунтов.



И теперь Стейвли собирается инвестировать свое состояние назад в футбол, рассматривая несколько клубов в качестве объектов для вложений.



Помимо "Тоттенхэма", на радаре у бизнесвумен также значится "Монако" из французской Лиги 1. Переговоры уже ведутся, но находятся на ранней стадии.