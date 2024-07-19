Эшуорт планирует вырастить Йоро в центрального защитника топ-уровня

Спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Дэн Эшуорт считает, что новичок "красных дьяволов" может вырасти в центрального защитника топ-уровня.

Накануне "Юнайтед" завершил приобретение Йоро у "Лилля" за 58.9 млн. фунтов, включая бонусы. Лени заключил пятилетний контракт с опцией продления на шестой год.



За плечами у Йоро лишь 60 сыгранных на взрослом уровне матчей, однако потенциал 18-летнего француза восхищает Эшуорта.



"Лени — один из самых ярких молодых защитников в мировом футболе. Он обладает всеми необходимыми атрибутами, чтобы вырасти в центрального защитника топ-уровня. Он так превосходно начал свою карьеру, поэтому мы рады поддержать его в реализации своего безмерного потенциала здесь в "Манчестер Юнайтед".



"Этот клуб обладает великолепным послужным списком по развитию молодых игроков, будь то доморощенные или приглашенные откуда-либо. Эти игроки растут и расцветают при должном наставничестве, времени и терпении. Мы уверены, что благодаря Эрику Тен Хагу и нашему превосходному потенциалу Лени получит идеальную платформу, чтобы достичь успеха, к которому стремится каждый в клубе", — цитирует Эшуорта официальный веб-сайт "Юнайтед".