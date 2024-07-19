"Вест Хэм" обсуждает покупку Канте
"Вест Хэм" ведет переговоры о покупке полузащитника Нголо Канте из саудовского "Аль-Иттихад".
Канте уехал в Саудовскую Аравию еще год назад, однако своей игрой за сборную Франции на Евро-2024 этим летом Нголо доказал, что до сих пор не утратил свой высочайший класс.
Как сообщает The Guardian, главный тренер "Вест Хэма" Хулен Лопетеги является давним поклонником Канте и пытался заполучить Нголо еще в период своей работы в "Реале".
Утверждается, что Канте счастлив в "Аль-Иттихаде", но в то же время открыт к возвращению в Лондон, где он провел семь лет, защищая цвета "Челси".
"Вест Хэму" придется раскошелиться примерно на 20 миллионов фунтов, чтобы заполучить 33-летнего француза, и "молотобойцы" уже значительно продвинулись в переговорах. С обеих сторон есть стремление заключить сделку.
19.07.2024 07:00
Просмотров: 46
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: