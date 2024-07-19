Рэшфорд лишен водительских прав на полгода

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд был лишен водительских прав на шесть месяцев за превышение скорости.

Данный инцидент случился на трассе M60 в Манчестере в декабре прошлого года. Маркус на своем "Роллс-Ройсе" разогнался до 104 миль/ч (167 км/ч) в зоне с ограничением скорости в 70 миль/ч (113 км/ч).



В четверг 26-летний англичанин предстал по видеосвязи перед судом и признал свою вину, но в качестве оправдания заявил, что его якобы преследовал некий белый автомобиль.



Оправдание Рэшфорда, зарабатывающего около 300,000 фунтов в неделю, было отклонено судом, который сказал Маркусу, что тот должен был позвонить 999 в случае опасений за свою безопасность. Кроме того, на записях камер видеонаблюдения никакого белого автомобиля замечено не было.



В результате Рэшфорд был признан виновным. Суд оштрафовал Маркуса на 1,852 фунтов, включая судебные издержки, а также лишил водительского удостоверения на полгода, сообщает Sky Sports.