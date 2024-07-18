"Челси" повысит зарплату Палмера

"Челси" наградит Коула Палмера повышением зарплаты, отметив блестящий дебютный сезон в исполнении английского вингера.

Когда год назад "Челси" купил Палмера у "Манчестер Сити", Коул заключил с "синими" семилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.



Палмер стал одним из самых низкооплачиваемых игроков на "Стэмфорд Бридж". Жалование Коула составило 80,000 фунтов в неделю — около четверти от того, что получает Рахим Стерлинг.



С тех пор Палмер забил 25 голов за "Челси", перенеся свою форму и на Евро-2024, где Коул отдал результативную передачу в полуфинале и отличился в финале.



Ранее ходили слухи, что "Челси" может наградить Палмера новым контрактом, однако The Telegraph утверждает, что "синие" просто воспользуются прописанной в действующем соглашении возможностью повысить зарплату Коула. Точный размер прибавки останется в секрете.



"Челси" ожидает, что Коул проведет в клубе следующие 10 лет. Конечно, они будут заботиться о нем, убеждаясь, что его зарплата соответствует его игре".



"Для этого нет необходимости выходить на публику и делать громкие заявления. Клуб будет работать с Коулом и его представителями, нежели вести свои дела на публике", — цитирует своего инсайдера издание.