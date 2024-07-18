"Фулхэм" работает над приобретением Андре

"Фулхэм" работает над приобретением полузащитника бразильского "Флуминенсе" Андре за 25 миллионов фунтов.

Ранее этим летом "Фулхэм" совершил рекордную продажу в истории своего клуба, проводив Жоау Палинью в "Баварию" за 47.4 млн. фунтов.



Теперь "Фулхэму" нужен новый опорник, и Evening Standard утверждает, что на радаре у лондонского клуба снова находится Андре.



"Фулхэм" пытался приобрести Андре еще в январе и даже согласовал условия личного контракта, но Палинья тогда остался, и "дачники" не стали покупать 23-летнего бразильца.



Сообщается, что "Фулхэм" надеется договориться с "Флуминенсе" примерно на 25 млн. фунтов. С самим Андре "дачники" не прерывали контакт.



Также "Фулхэм" планирует улучшить свое предложение по Эмилю Смит-Роу, не сумев заполучить полузащитника "Арсенала" за 25 млн. фунтов.