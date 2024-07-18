"Тоттенхэм" проявил интерес к Мактоминею
"Тоттенхэм" проявил интерес к полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Скотту Мактоминею.
Лишь накануне стало известно, что "Юнайтед" отклонил предложение "Фулхэма" о покупке Мактоминея. "Дачники" были готовы заплатить за Скотта менее 30 миллионов фунтов.
По информации The Sun, теперь свой интерес к 27-летнему игроку сборной Шотландии обозначил "Тоттенхэм", который как раз находится в поисках центрального полузащитника.
Ранее этим летом "Тоттенхэм" охотился за Конором Галлахером, однако тот продемонстрировал нежелание уходить из родного "Челси", несмотря на истекающий через год контракт.
"Юнайтед" открыт к продаже Мактоминея, однако "красные дьяволы" хотят минимум 40 млн. фунтов за Скотта.
18.07.2024 19:00
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Neploxo
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