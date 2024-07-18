Владельцы "Челси" уволили Виейра из "Страсбура"

Патрик Виейра Патрик Виейра покинул должность главного тренера французского "Страсбура" после одного сезона работы.

В июле 2023 Виейра, бывший полузащитник "Арсенала" и "Манчестер Сити", заключил со "Страсбуром" трехлетний контракт. Таким образом Патрик вернулся к работе спустя несколько месяцев после своего увольнения из "Кристал Пэлас".

Прошлый сезон "Страсбург", который принадлежит владельцам "Челси" из компании BlueCo, завершил на 13-м месте в Лиге 1, выиграв лишь 10 из своих 38 матчей.

В преддверии нового сезона владельцы "Челси" решили прекратить сотрудничество с Виейра, и сегодня этому поступило официальное подтверждение.

В "Страсбуре" хотят, чтобы в новом сезоне их команда играла в ориентированный на владение мяча футбол и претендовала бы на попадание в еврокубки.

Добавим, Виейра, возможно, ненадолго остался без дел. 48-летнего француза уже связывают с работой в сборной США.


Метки Виейра, Страсбур, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2024 17:00

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Последние комментарии:




  1. bes-ter 18.07.2024 17:25 # bes-ter
    Скай пишет что Вийера будет назначен на должность тренера Англии в течении 24 часов

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  2. suddenly 18.07.2024 17:10 # suddenly
    Расисты!

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  3. uyga 18.07.2024 17:09 # uyga
    «Это потому что я черный?!»

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  4. eblo 18.07.2024 17:02 # eblo
    Анонирское недоразумение.

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