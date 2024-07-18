Владельцы "Челси" уволили Виейра из "Страсбура"

Патрик Виейра покинул должность главного тренера французского "Страсбура" после одного сезона работы.

В июле 2023 Виейра, бывший полузащитник "Арсенала" и "Манчестер Сити", заключил со "Страсбуром" трехлетний контракт. Таким образом Патрик вернулся к работе спустя несколько месяцев после своего увольнения из "Кристал Пэлас".



Прошлый сезон "Страсбург", который принадлежит владельцам "Челси" из компании BlueCo, завершил на 13-м месте в Лиге 1, выиграв лишь 10 из своих 38 матчей.



В преддверии нового сезона владельцы "Челси" решили прекратить сотрудничество с Виейра, и сегодня этому поступило официальное подтверждение.



В "Страсбуре" хотят, чтобы в новом сезоне их команда играла в ориентированный на владение мяча футбол и претендовала бы на попадание в еврокубки.



Добавим, Виейра, возможно, ненадолго остался без дел. 48-летнего француза уже связывают с работой в сборной США.