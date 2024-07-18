Поттер готов вернуться к тренерской работе

Бывший главный тренер "Челси" Грэм Поттер подтвердил свою готовность вернуться к работе, но отказался обсуждать свое отношение к сборной Англии.

Поттер, который находится без работы после увольнения из "Челси" в апреле 2023, считается одним из фаворитов на вакантную роль главного тренера сборной Англии.



Поттер не желает спекулировать на эту тему, но в то же время подтверждает, что готов снова тренировать и просто ждет правильную возможность.



"Сейчас не тот день, чтобы говорить об этом (работе со сборной Англии)".



"Я горжусь тем, какую работу проделал Гарет Саутгейт. Я не думаю, что в футболе есть другой англичанин, который бы пользовался большим уважением, нежели он. Он так вел себя, следя за своим поведением и поведением своего персонала, квалифицировался на турниры, заставил страну поддерживать сборную. Он трудился удивительным образом".



"Я бы хотел пожелать ему всего хорошего. Надеюсь, он хорошо отдохнет. Я желаю ему всего хорошего, что бы он ни решил делать дальше".



"Что касается меня, то я разговаривал со многими командами и многими клубами. До тех пор, пока мне не предоставится правильная возможность, я не собираюсь спешить с возвращением в футбол. Это должно быть правильно для меня".



"Я разговаривал с несколькими клубами, но это не было правильно для меня. Для меня было важно быть терпеливым и дождаться правильной возможности, а также провести время с семьей и подумать о том, чего я хочу делать. Сейчас я в хорошем положении, когда я готов и предвкушаю свое следующее испытание".



"Я чувствую себя по-настоящему готовым, и я с радостью вернусь, когда мне предоставится правильная возможность", — сообщил Поттер Sky Sports.