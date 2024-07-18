"Форест" приобрел Николу Миленковича

"Ноттингем Форест" приобрел центрального защитника итальянской "Фиорентины" Николу Миленковича.

Накануне пройдя медобследование, сегодня Миленкович заключил с "Форест" пятилетний контракт. Трансфер Николы оценивается в 12 миллионов фунтов.



26-летний защитник будет призван заменить на "Сити Граунд Муссу Ниакате, которого "лесники" продали в "Лион" за 27 млн. фунтов.



На счету Миленковича 56 матчей за сборную Сербии. Никола сыграл все три поединка на групповом этапе Евро-2024, включая поражение 1:0 от Англии.



Миленкович начинал свою карьеру в "Партизане", а последние семь лет провел в "Фиорентине", где сыграл 264 матча.