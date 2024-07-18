"Арсенал" пока не договорился о покупке Калафьори

"Арсенал" пока не договорился с "Болоньей" о приобретении защитника Риккардо Калафьори.

Впечатлившись игрой Калафьори за сборную Италии на Евро-2024, "Арсенал" сделал Риккардо своей целью на это трансферное окно.



"Арсенал" уже заручился согласием самого Калафьори на этот переход, но пока не может договориться о компенсации за 22-летнего итальянца.



Как сообщает Sky Sports, в данный момент "Арсенал" и "Болонья" расходятся на 10 миллионов евро (8.4 млн. фунтов) в оценке стоимости Калафьори.



"Болонья" продолжает требовать за Калафьори 50 млн. евро (42 млн. фунтов), потому что 50 процентов от суммы положены бывшему клубу Риккардо "Базелю", откуда он и вернулся на родину прошлым летом за 4 млн. евро (3.3 млн. фунтов).