"Арсенал" представил новую выездную форму на сезон 2024/25 (ФОТО)
"Арсенал" представил свою новую выездную форму на сезон 2024/25 с с африканскими мотивами.
Новая выездная форма выполнена в коллаборации Adidas, технического спонсора "Арсенала", и Labrum London, британского бренда африканской одежды.
Новая форма отдает дань связи "Арсенала" с африканским сообществом как в Северном Лондоне, так и за рубежом.
При изготовлении новой формы использованы традиционные панафриканские цвета, а также элементы дизайна, имеющие отношение к Черному континенту.
18.07.2024 13:00
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GUCCI GANG GACCI MAIN
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такой только унитазы греть
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Фу говнище.
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Вспомнился закат над болотом. Фу
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Как третий комплект: сомнительно, но окэй.
Как вторая: это конечно печально, это печально.
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