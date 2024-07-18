"Арсенал" представил новую выездную форму на сезон 2024/25 (ФОТО)

"Арсенал" представил свою новую выездную форму на сезон 2024/25 с с африканскими мотивами.

Новая выездная форма выполнена в коллаборации Adidas, технического спонсора "Арсенала", и Labrum London, британского бренда африканской одежды.



Новая форма отдает дань связи "Арсенала" с африканским сообществом как в Северном Лондоне, так и за рубежом.



При изготовлении новой формы использованы традиционные панафриканские цвета, а также элементы дизайна, имеющие отношение к Черному континенту.































