"Арсенал" представил новую выездную форму на сезон 2024/25 (ФОТО)

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2024/25 "Арсенал" представил свою новую выездную форму на сезон 2024/25 с с африканскими мотивами.

Новая выездная форма выполнена в коллаборации Adidas, технического спонсора "Арсенала", и Labrum London, британского бренда африканской одежды.

Новая форма отдает дань связи "Арсенала" с африканским сообществом как в Северном Лондоне, так и за рубежом.

При изготовлении новой формы использованы традиционные панафриканские цвета, а также элементы дизайна, имеющие отношение к Черному континенту.

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2024/25

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2024/25

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2024/25

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2024/25

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2024/25

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2024/25

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2024/25

Новая выездная форма Арсенала на сезон 2024/25


Метки Adidas, Арсенал, форма, фото

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2024 13:00

Количество просмотров Просмотров: 734

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Последние комментарии:




  1. gameboy 18.07.2024 13:56 # gameboy
    GUCCI GANG GACCI MAIN

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  2. closer 18.07.2024 13:50 # closer
    такой только унитазы греть

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  3. chelsea88 18.07.2024 13:45 # chelsea88
    Фу говнище.

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  4. electric 18.07.2024 13:32 # electric
    Вспомнился закат над болотом. Фу

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  5. alexomck 18.07.2024 13:10 # alexomck
    Как третий комплект: сомнительно, но окэй.

    Как вторая: это конечно печально, это печально.

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