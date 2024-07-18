Рабьо проведет переговоры с "Ливерпулем" и МЮ

Полузащитник Адриен Рабьо проведет переговоры с "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" в ближайшие дни.

Рабьо является свободным агентом с начала июля, когда истек его контракт с "Ювентусом", и ожидается, что на этой неделе Адриен официально объявит о своем отъезде из Турина.



Рабьо вызывает интерес у ряда европейских клубов, и Football Italia утверждает, что 29-летний француз изучит возможность переезда в Премьер-Лигу.



Помимо "Ливерпуля" и "Юнайтед", среди претендентов на бывшего игрока ПСЖ значатся "Ньюкасл", "Милан" и "Наполи".



Рабьо представлял "Ювентус" с 2019 года, в течение этого времени завоевав титул Серии А и два Кубка Италии.