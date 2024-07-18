Пакета будет доступен почти весь сезон 2024/25
Полузащитник Лукас Пакета будет доступен почти весь сезон 2024/25, несмотря на выдвинутые в его адрес обвинения.
Напомним, над Пакетой нависла угроза продолжительной дисквалификации после того, как в мае FA обвинила Лукаса в умышленных желтых карточках с целью обогащения в букмекерских конторах.
С тех пор Пакета успел выступить за сборную Бразилии на Кубке Америки, а поскольку Лукас категорически отвергает обвинения, дисциплинарный процесс не будет быстрым.
The Times ожидает, что вердикт в отношении Пакеты будет вынесен только в концовке нового сезона или даже после его окончания. До тех пор 26-летний бразилец сможет играть за свой клуб.
Добавим, Пакета забил 13 голов и отдал 14 результативных передач в 84 матчах за "Вест Хэм" после своего перехода из "Лиона" в 2022 году.
18.07.2024 11:00
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Сам запорол себе уход на повышение, до вердикта вряд-ли связываться с ним будут.
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