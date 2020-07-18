"Юнайтед" не готов заплатить запрашиваемую за Де Лигта цену
В данный момент "Манчестер Юнайтед" не готов заплатить цену, запрошенную "Баварией" за защитника Маттейса Де Лигта.
Ранее на этой неделе стало известно, что "Юнайтед" согласовал покупку 18-летнего Лени Йоро из "Лилля" за 52 миллиона фунтов, включая бонусы.
Как сообщает Sky Sport Germany, "Юнайтед" решил поставить трансфер Йоро в приоритет из-за отсутствия прогресса в переговорах с "Баварией" насчет Де Лигта.
В данный момент "Юнайтед" не готов потратить на 24-летнего голландца 50 млн. евро (42 млн. фунтов) плюс бонусы, хотя сам игрок уже согласился присоединиться к команде Эрика Тен Хага.
18.07.2024 10:00
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По сути ушёл только Варан бесполезный, нужен +1 защ. Камбвала - это не серьёзно и Йоро талантом совсем другого уровня считается.
Магуайер или Линделефа если продадут, то тогда +2 будет.
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