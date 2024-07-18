Зиркзее уверен в успехе "Юнайтед"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Джошуа Зиркзее заявил, что уверен в успехе своего нового клуба.
Купленный у "Болоньи" за 36.5 млн. фунтов Зиркзее стал первым новичком "Юнайтед" этим летом.
В "Юнайтед" Зиркзее предстоит работать со своими соотечественниками Эриком Тен Хагом и Руудом Ван Нистелроем, и 23-летнему голландцу кажется, что их сотрудничество будет успешным.
"Я очень верю в этот шаг, и у меня хорошее предчувствие насчет него. Это решение не было сложным. Я имею ввиду, что я очень любил "Болонью", но просто "Манчестер Юнайтед" произвел на меня очень, очень хорошее впечатление. Я уверен, что запланированное случится".
"Разумеется, наличие рядом ряда голландцев слегка упростит мою жизнь. Если честно, я ко всему привыкаю легко. Но да, всегда приятно, когда рядом есть такие люди".
"Работать с Эриком — это дополнительная привилегия, потому что он тоже голландец, как и я. Но, разумеется, это не единственная причина, почему я перешел сюда. "Манчестер Юнайтед" — великий, огромный клуб. И работать с Эриком — это просто дополнительная привилегия и выгода для меня", — цитирует Зиркзее Daily Mail.
18.07.2024 09:00
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+ Рене Хаке
А вообще, мне кажется в МЮ набирают голландцев, чтобы другие английские команды не понимали голландскую речь, и какие установки получают футболисты от гл. тренера )))
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