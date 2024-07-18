Постекоглу дистанцировался от слухов насчет сборной Англии

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу дистанцировался от слухов, связывающих его с работой в сборной Англии.

Накануне издание The Telegraph сообщило, что Постекоглу находится на радаре у FA годы и будет рассмотрен в качестве одного из кандидатов на замену оставившему английскую сборную Гарету Саутгейту.



Однако в данный момент все мысли 58-летнего австралийца связаны с подготовкой "Тоттенхэма" к новому сезону.



"Я нахожусь в начале предсезонного периода и являюсь главным тренером "Тоттенхэма", поэтому у меня на уме нет ничего другого, кроме достижения успеха с этим футбольным клубом".



"Пока я не сделаю этого, для меня нет смысла думать о чем-либо еще. Я вздремнул днем, поэтому я не в курсе, что происходит", — сообщил Постекоглу Sky Sports.



Добавим, Постекоглу уже имеет опыт работы на международном уровне. Анге тренировал сборную Австралии с 2013 по 2017 год, завоевав Кубок Азии в 2015.