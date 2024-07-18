Лев открыт к работе со сборной Англии

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заинтересован в работе с национальной командой Англии.

FA находится в поисках нового рулевого для сборной Англии с тех пор, как в минувший вторник Гарет Саутгейт объявил о своем уходе.



Среди имен, рассматриваемых Ассоциацией, называются Эдди Хау, Грэм Поттер, Ли Карсли и другие, однако The Sun утверждает, что Лев тоже был бы рад переговорить насчет возникшей вакансии.



За плечами у Лева опыт 15 лет работы со сборной Германии, которую он приводил к победе на Чемпионате Мира 2014 года.



64-летний немец находится без работы после Евро-2020, причем в своем финальном матче он уступил Англии Саутгейта на "Уэмбли" со счетом 2:0.