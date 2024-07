Светская хроника за четверг

Мейсон Гринвуд прибыл в Марсель. "Вест Хэм" выигрывает борьбу за Риса Нелсона. Гарет Саутгейт может снова возглавить сборную Англии. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за четверг.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд прибыл во Францию, чтобы завершить свой переход в "Марсель" за 26.6 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Ливерпуль" решил не вступать в борьбу за защитника "Лилля" Лени Йоро, направляющегося в "Юнайтед", потому что думал, что 18-летний француз рассматривает только "Реал". (Daily Mirror)



Вингер "Лидса" Крисенсио Саммервилл провел переговоры с "Челси" и "Ренном". (TEAMtalk)



До конца недели "Астон Вилла" завершит приобретение полузащитника "Эвертона" Амаду Онана. (Sky Sports)



"Вест Хэм" может предложить 15 млн. фунтов за защитника "Юнайтед" Аарона Ван-Биссаку. (Daily Mail)



"Вест Хэм" заинтересован в вингере "Арсенала" Рисе Нелсоне, который доступен для трансфера за 15-20 млн. фунтов. (The Telegraph)



"Вест Хэм" выигрывает борьбу за Нелсона. (talkSPORT)



Защитник "Ниццы" Жан-Клер Тодибо, чью аренду с последующим выкупом согласовал "Вест Хэм", предпочитает перейти в "Ювентус". (Sky Sports)



"Эвертон" следит за ситуацией вокруг полузащитника "Манчестер Сити" Калвина Филлипса. (TBR Football)



"Лестер" вступил в борьбу за оцениваемого в 34 млн. фунтов нападающего "Ювентуса" Матиаса Суле. (Daily Mail)



Другое



Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не планирует браться за сборную Англии. (Sky Sport Germany)



Бывший полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара был назначен ассистентом главного тренера "Барселоны" Ханси Флика. (The Athletic)



Соратник совладельца "Юнайтед" сэра Джима Рэтклиффа стал советником экс-наставника сборной Англии Гарета Саутгейта. (The Sun)



Disney хочет снять документальный фильм про Саутгейта. (The Sun)



В будущем Саутгейт может вернуться на должность главного тренера сборной Англии. (Daily Mirror)



Бывший нападающий "Тоттенхэма" Джермейн Дефо покинул академию "шпор", чтобы сделать следующий шаг в своей тренерской карьере. (Football.London)



Принадлежащий "Сити" вундеркинд Каван Салливан стал самым молодым игроком в истории МЛС, дебютировав за "Филадельфия Юнион" в возрасте 14 лет. (Daily Mail)