FA рассматривает Постекоглу на работу со сборной Англии

Анге Постекоглу Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу рассматривается FA на работу со сборной Англии.

Несмотря на то, что Постекоглу возглавил "Тоттенхэм" только прошлым летом, The Telegraph утверждает, что FA годами следила за Анге.

Исполнительный директор Ассоциации Джон Макдермотт является большим поклонником австралийского тренера, который проявил себя с лучшей стороны еще в Шотландии, работая с "Селтиком".

Ожидается, что Постекоглу войдет в шорт-лист кандидатов FA на замену Гарету Саутгейту, который в минувший вторник покинул должность главного тренера английской сборной.

FA предстоит определиться с заменой для Саутгейта до матчей Лиги Наций против Ирландии 7 сентября и против Финляндии тремя днями позже.

Среди прочих кандидатов на вакантный пост называются Ли Карсли, Эдди Хау, Грэм Поттер и Маурисио Почеттино.


Метки FA, Постекоглу, сборная Англии, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 18.07.2024 00:05

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  1. suddenly 18.07.2024 00:12 # suddenly
    И сколько ему понадобится матчей, что бы поставить свой футбол?

    (ответить)

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