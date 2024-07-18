FA рассматривает Постекоглу на работу со сборной Англии

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу рассматривается FA на работу со сборной Англии.

Несмотря на то, что Постекоглу возглавил "Тоттенхэм" только прошлым летом, The Telegraph утверждает, что FA годами следила за Анге.



Исполнительный директор Ассоциации Джон Макдермотт является большим поклонником австралийского тренера, который проявил себя с лучшей стороны еще в Шотландии, работая с "Селтиком".



Ожидается, что Постекоглу войдет в шорт-лист кандидатов FA на замену Гарету Саутгейту, который в минувший вторник покинул должность главного тренера английской сборной.



FA предстоит определиться с заменой для Саутгейта до матчей Лиги Наций против Ирландии 7 сентября и против Финляндии тремя днями позже.



Среди прочих кандидатов на вакантный пост называются Ли Карсли, Эдди Хау, Грэм Поттер и Маурисио Почеттино.