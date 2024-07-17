"Вест Хэм" вступил в борьбу за Ван-Биссаку

"Вест Хэм" вступил в борьбу за правого защитника "Манчестер Юнайтед" Аарона Ван-Биссаку.

В прошлом сезоне Премьер-Лиги больше голов, чем "Вест Хэм", пропустили только три вылетевшие команды, поэтому укрепление обороны является абсолютным приоритетом для нового главного тренера "молотобойцев" Хулена Лопетеги.



Лопетеги уже воссоединился с Максом Килменом, чей переход из "Вулверхэмптона" стоил "Вест Хэму" 40 миллионов фунтов. Также "молотобойцы" договорились с "Ниццей" насчет перехода Жан-Клера Тодибо в аренду с опцией выкупа за 27 млн. фунтов.



Теперь "Вест Хэм" занялся и правым флангом обороны, обозначив свой интерес к 26-летнему Ван-Биссаке, у которого остается только один год по контракту с "Юнайтед", сообщает The Telegraph.



"Юнайтед" ожидает интереса к Ван-Биссаке и от других клубов Премьер-Лиги, а также за Аароном следят турецкие гранды "Галатасарай" и "Фенербахче".



"Вест Хэм" привлекателен для Ван-Биссаки тем, что дает возможность вернуться в родной для Аарона Лондон, где ранее в своей карьере он выступал за "Кристал Пэлас".