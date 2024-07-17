Энцо извинился перед партнерами по "Челси"

Полузащитник Энцо Фернандес извинился перед своими партнерами по "Челси" за расистское видео.

Ранее днем "Челси" подтвердил, что инициировал внутреннее расследование по поводу опубликованной Фернандесом видеозаписи, на которой Энцо со своими партнерами по сборной Аргентины исполняет оскорбительную песню насчет игроков сборной Франции.



Перед этим сам Фернандес опубликовал заявление с извинениями, заверив, что песня расистского характера не отражает его взглядов.



Учитывая внушительный контингент французских и африканских игроков в составе "Челси", поступок Энцо стал настоящим шоком для раздевалки "синих".



Весле Фофана, Кристофен Нкунку, Мало Гюсто и Аксель Дисаси отписались от Фернандеса в социальных сетях, причем Фофана и Давид Датро Фофана публично осудили поступок Энцо. В то же время Николас Джексон и Мар Гиу призвали проявить снисходительность к молодому игроку.



По информации The Telegraph, Фернандес дополнительно извинился перед своими одноклубниками, опубликовав соответствующее сообщение во внутреннем чате.



Что касается упомянутого расследования, то 23-летнему аргентинцу с высокой вероятностью будет грозить внушительный штраф.