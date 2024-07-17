"Юнайтед" отклонил предложение "Фулхэма" по Мактоминею

"Манчестер Юнайтед" отклонил предложение "Фулхэма" о покупке полузащитника Скотта Мактоминея.

По информации Daily Mail, предложение "Фулхэма" оказалось менее тех 30 миллионов фунтов, которые за Мактоминея был готов выложить "Вест Хэм" год назад.



Прошлым летом "Юнайтед" оценивал Мактоминея в 40 млн. фунтов. С тех пор Скотт провел лучший сезон в карьере в плане результативности. С другой стороны, у игрока сборной Шотландии остается только год по контракту.



Помимо "Фулхэма", заполучить Мактоминея также хочет "Галатасарай", однако турецкий гранд едва ли сможет позволить себе 27-летнего полузащитника.