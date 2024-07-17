Почеттино заинтересован в работе со сборной Англии

Маурисио Почеттино Бывший главный тренер "Челси", "Тоттенхэма" и "Саутгемптона" Маурисио Почеттино заинтересован в работе со сборной Англии.

В минувший вторник Гарет Саутгейт объявил о своем уходе с поста рулевого сборной Англии, приняв это решение после поражения от Испании в финале Евро-2024.

Предполагается, что FA открыта к приглашению иностранца, хотя и предпочитает поставить во главе английской сборной доморощенного специалиста.

По информации Evening Standard, Почеттино был бы рад вступить в переговоры с Ассоциацией. Маурисио как раз находится в поисках новой работы после расставания с "Челси" в конце прошлого сезона.

Почеттино прекрасно знает технического директора FA Джона Макдермотта, который возглавлял академию "Тоттенхэма" в период работы аргентинского тренера с первой командой "шпор".

С работой в сборной Англии связывают и Юргена Клоппа, однако The Telegraph утверждает, что бывший главный тренер "Ливерпуля" не планирует прерывать свой творческий отпуск продолжительностью в год.


Метки Почеттино, сборная Англии, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2024 20:00

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Последние комментарии:




  1. tihinya-moiyobir 17.07.2024 20:31 # tihinya-moiyobir
    ЭЙ, ОХРАННИК!

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  2. alexomck 17.07.2024 20:17 # alexomck
    Лучший игрок сборной будет доволен, да.

    Этот вариант интереснее смотрится, чем Хау и Поттер. Более успешных клубных тренеров вряд-ли эта сборная Англии заинтересует.

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  3. gameboy 17.07.2024 20:04 # gameboy
    Неудачники болельщики
    Неудачники игроки
    Неудачник тренер

    Бинго нахуй

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