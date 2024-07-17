Почеттино заинтересован в работе со сборной Англии
Бывший главный тренер "Челси", "Тоттенхэма" и "Саутгемптона" Маурисио Почеттино заинтересован в работе со сборной Англии.
В минувший вторник Гарет Саутгейт объявил о своем уходе с поста рулевого сборной Англии, приняв это решение после поражения от Испании в финале Евро-2024.
Предполагается, что FA открыта к приглашению иностранца, хотя и предпочитает поставить во главе английской сборной доморощенного специалиста.
По информации Evening Standard, Почеттино был бы рад вступить в переговоры с Ассоциацией. Маурисио как раз находится в поисках новой работы после расставания с "Челси" в конце прошлого сезона.
Почеттино прекрасно знает технического директора FA Джона Макдермотта, который возглавлял академию "Тоттенхэма" в период работы аргентинского тренера с первой командой "шпор".
С работой в сборной Англии связывают и Юргена Клоппа, однако The Telegraph утверждает, что бывший главный тренер "Ливерпуля" не планирует прерывать свой творческий отпуск продолжительностью в год.
17.07.2024 20:00
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Последние комментарии:
ЭЙ, ОХРАННИК!
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Лучший игрок сборной будет доволен, да.
Этот вариант интереснее смотрится, чем Хау и Поттер. Более успешных клубных тренеров вряд-ли эта сборная Англии заинтересует.
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Неудачники болельщики
Неудачники игроки
Неудачник тренер
Бинго нахуй
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