Бывший главный тренер "Челси", "Тоттенхэма" и "Саутгемптона" Маурисио Почеттино заинтересован в работе со сборной Англии.

В минувший вторник Гарет Саутгейт объявил о своем уходе с поста рулевого сборной Англии, приняв это решение после поражения от Испании в финале Евро-2024.



Предполагается, что FA открыта к приглашению иностранца, хотя и предпочитает поставить во главе английской сборной доморощенного специалиста.



По информации Evening Standard, Почеттино был бы рад вступить в переговоры с Ассоциацией. Маурисио как раз находится в поисках новой работы после расставания с "Челси" в конце прошлого сезона.



Почеттино прекрасно знает технического директора FA Джона Макдермотта, который возглавлял академию "Тоттенхэма" в период работы аргентинского тренера с первой командой "шпор".



С работой в сборной Англии связывают и Юргена Клоппа, однако The Telegraph утверждает, что бывший главный тренер "Ливерпуля" не планирует прерывать свой творческий отпуск продолжительностью в год.