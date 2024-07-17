Хейтинга назначен ассистентом Слота в "Ливерпуле"

Джон Хейтинга "Ливерпуль" объявил, что бывший защитник "Эвертона" Джон Хейтинга вошел в штаб главного тренера "красных" Арне Слота.

Выступая на позиции центрального защитника, Хейтинга поиграл за "Аякс", "Атлетико", "Эвертон", "Фулхэм" и "Герту", а за сборную Голландии провел 87 матчей.

Повесив бутсы на гвоздь в 2016 году, Хейтинга ступил на тренерскую стезю. Джон трудился в системе "Аякса", а с января по июнь 2023 даже возглавлял первую команду амстердамцев.

Предыдущим местом работы Хейтинги был "Вест Хэм", где 40-летний голландец ассистировал Дэвиду Мойесу, которого он знает со времен "Эвертона".

Однако Мойес покинул "Вест Хэм" в конце прошлого сезона, и теперь Хейтинга становится правой рукой своего соотечественника Слота в "Ливерпуле".


Метки Ливерпуль, Слот, тренеры, Хейтинга

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2024 19:00

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  1. superglor 17.07.2024 19:05 # superglor
    Засланый казачок развалит портовую помойку во имя великого клуба Эвертон!

    (ответить)

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