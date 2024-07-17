Хейтинга назначен ассистентом Слота в "Ливерпуле"

"Ливерпуль" объявил, что бывший защитник "Эвертона" Джон Хейтинга вошел в штаб главного тренера "красных" Арне Слота.

Выступая на позиции центрального защитника, Хейтинга поиграл за "Аякс", "Атлетико", "Эвертон", "Фулхэм" и "Герту", а за сборную Голландии провел 87 матчей.



Повесив бутсы на гвоздь в 2016 году, Хейтинга ступил на тренерскую стезю. Джон трудился в системе "Аякса", а с января по июнь 2023 даже возглавлял первую команду амстердамцев.



Предыдущим местом работы Хейтинги был "Вест Хэм", где 40-летний голландец ассистировал Дэвиду Мойесу, которого он знает со времен "Эвертона".



Однако Мойес покинул "Вест Хэм" в конце прошлого сезона, и теперь Хейтинга становится правой рукой своего соотечественника Слота в "Ливерпуле".