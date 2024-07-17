"Ипсвич" приобрел Мурича у "Бернли"

Новичок Премьер-Лиги "Ипсвич" завершил приобретение голкипера "Бернли" Ариянета Мурича за 10 миллионов фунтов.

25-летний Мурич заключил с "Ипсвичем" контракт до 2028 года и стал уже пятым приобретением "трактористов" в это трансферное окно.



Мурич, на счету которого 38 матчей за сборную Косово, сыграл важную роль в возвращении "Бернли" в Премьер-Лигу по итогам сезона 2022/23.



В прошлом сезоне Ариянет перестал быть первым номером "Бернли", но в концовке все же вернул свое место в стартовом составе и сыграл все 10 заключительных матчей в Премьер-Лиге, откуда "бордовые" вылетели.



За два сезона в "Бернли" Мурич, начинавший свою карьеру в "Манчестер Сити", сыграл 55 матчей. В упомянутом сезоне 2022/23 Ариянет попал в символическую сборную Чемпионшипа.



"Я смотрел, как команда играла в прошлом сезоне, и чувствую, что этот стиль мне очень хорошо подходит, так что это идеальный переход для меня", — сообщил Мурич.