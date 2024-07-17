Йоро направляется в "Юнайтед" на медобследование

Защитник "Лилля" Лени Йоро летит в Англию, чтобы пройти медобследование в "Манчестер Юнайтед".

Договорившись с "Лиллем" о компенсации за Йоро в размере 62 миллионов евро (52 млн. фунтов), сейчас "Юнайтед" заручился и согласием самого Лени.



Получить согласие Йоро выглядело самой сложной задачей, потому что 18-летний француз, по слухам, отдавал предпочтение "Реалу".



Тем не менее, "Юнайтед" был вознагражден за свою настойчивость, и теперь Йоро направляется в Англию, чтобы пройти медобследование и обсудить заключительные детали согласованного контракта, сообщает The Athletic.



Йоро дебютировал на профессиональном уровне в 16 лет и к настоящему моменту сыграл 60 матчей за "Лилль", который в прошлом сезоне занял четвертое место во французской Лиге 1.



"Реал" оказался не готов потратить на Йоро так много, как "Юнайтед", и вообще предпочитал подождать до следующего лета, чтобы подписать Лени свободным агентом, но для "Лилля" такой вариант не был приемлем.