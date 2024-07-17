"Вест Хэм" согласовал переход Тодибо

"Вест Хэм" согласовал с "Ниццей" сделку по аренде защитника Жан-Клера Тодибо с опцией выкупа.

Достигнутая договоренность предполагает, что "Вест Хэм" возьмет Тодибо в аренду на сезон 2024/25 и при желании выкупит Жан-Клера примерно за 27 миллионов фунтов.



При этом BBC подчеркивает, что сам Тодибо пока не дал свое согласие на переход в "Вест Хэм", и существуют опасения, что другие клубы — вроде "Ювентуса" — попытаются перехватить 24-летнего француза.



Ранее этим летом приобрести Тодибо хотел "Юнайтед", однако УЕФА запретил "красным дьяволам" покупать игрока из "Ниццы", клуба своего акционера сэра Джима Рэтклиффа. Также Жан-Клером интересовались "Челси" и "Тоттенхэм", но и те, и другие не планируют выдвигать свои предложения.