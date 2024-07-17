"Вест Хэм" согласовал переход Тодибо
"Вест Хэм" согласовал с "Ниццей" сделку по аренде защитника Жан-Клера Тодибо с опцией выкупа.
Достигнутая договоренность предполагает, что "Вест Хэм" возьмет Тодибо в аренду на сезон 2024/25 и при желании выкупит Жан-Клера примерно за 27 миллионов фунтов.
При этом BBC подчеркивает, что сам Тодибо пока не дал свое согласие на переход в "Вест Хэм", и существуют опасения, что другие клубы — вроде "Ювентуса" — попытаются перехватить 24-летнего француза.
Ранее этим летом приобрести Тодибо хотел "Юнайтед", однако УЕФА запретил "красным дьяволам" покупать игрока из "Ниццы", клуба своего акционера сэра Джима Рэтклиффа. Также Жан-Клером интересовались "Челси" и "Тоттенхэм", но и те, и другие не планируют выдвигать свои предложения.
17.07.2024 16:00
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