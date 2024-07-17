Джеррард может заменить Карсли у руля молодежной сборной Англии
Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард может получить возможность возглавить молодежную сборную Англии U-21.
Накануне Гарет Саутгейт объявил о своем уходе с поста главного тренера сборной Англии после восьми лет работы.
В течение этих восьми лет англичане достигли двух финалов Чемпионатов Европы, а также четвертьфинала и полуфинала Чемпионатов Мира, поэтому период Саутгейта видится FA весьма успешным.
В 2016 году Саутгейт приходил во взрослую команду как раз из молодежной, и сейчас такое же повышение может получить Ли Карсли, которого Daily Mirror называет одним из фаворитов на замену Гарету.
Боссы Ассоциации придерживаются высокого мнения насчет Карсли и уже планируют собеседование с экс-полузащитником "Эвертона" на вакантный пост.
Если Карсли в итоге будет повышен, то FA придется найти нового рулевого для молодежной сборной, и на эту роль претендует Джеррард, который сейчас тренирует саудовский "Аль-Иттифак".
Ассоциация задумывалась о назначении Джеррарда наставником молодежной сборной Англии еще прошлым летом, однако тогда Карсли в итоге передумал оставлять свою работу после Чемпионата Европы U-21.
17.07.2024 15:00
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