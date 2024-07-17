Джеррард может заменить Карсли у руля молодежной сборной Англии

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард может получить возможность возглавить молодежную сборную Англии U-21.

Накануне Гарет Саутгейт объявил о своем уходе с поста главного тренера сборной Англии после восьми лет работы.



В течение этих восьми лет англичане достигли двух финалов Чемпионатов Европы, а также четвертьфинала и полуфинала Чемпионатов Мира, поэтому период Саутгейта видится FA весьма успешным.



В 2016 году Саутгейт приходил во взрослую команду как раз из молодежной, и сейчас такое же повышение может получить Ли Карсли, которого Daily Mirror называет одним из фаворитов на замену Гарету.



Боссы Ассоциации придерживаются высокого мнения насчет Карсли и уже планируют собеседование с экс-полузащитником "Эвертона" на вакантный пост.



Если Карсли в итоге будет повышен, то FA придется найти нового рулевого для молодежной сборной, и на эту роль претендует Джеррард, который сейчас тренирует саудовский "Аль-Иттифак".



Ассоциация задумывалась о назначении Джеррарда наставником молодежной сборной Англии еще прошлым летом, однако тогда Карсли в итоге передумал оставлять свою работу после Чемпионата Европы U-21.