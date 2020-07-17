Тен Хаг: "Зиркзее — игрок другого типа, нежели есть в МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил, чем будет полезен его команде нападающий Джошуа Зиркзее.

На днях "Юнайтед" завершил приобретение Зиркзее у "Болоньи" за 36.5 млн. фунтов. 23-летний голландец присоединится к команде Тен Хага после того, как вернется из положенного ему отпуска после Евро-2024.



Тен Хаг считает, что Зиркзее добавит качеств, которых прежде не было у атаки "Юнайтед". Эрик видит в своем соотечественнике командного игрока, способного на яркие индивидуальные действия.



"Он является игроком, который может связывать игру, который доступен для передач, удерживает мяч, обладает хорошими идеями, может быть креативен и может пойти в дриблинг при комбинациях".



"Так что это игрок другого типа, и мы всегда это ищем, потому что это дает нам больше вариантов в тактическом плане, что хорошо".



"Особенно впереди, у нас много игроков, которые могут играть очень прямолинейно, поэтому они могут извлечь большую выгоду из его навыков", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.