FA готова подождать, пока Гвардиола освободится

FA готова подождать до следующего лета, чтобы доверить сборную Англии главному тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле.

Контракт Гвардиолы с "Сити" истекает следующим летом, и у "горожан" существуют большие опасения, что сезон 2024/25 станет последним для Хосепа в клубе.



Сборной Англии нужен новый рулевой уже сейчас, потому что накануне Гарет Саутгейт объявил об уходе со своего поста, однако боссы FA открыты к идее дождаться Гвардиолы, утверждает The Independent.



Гвардиола провел восемь лет в Англии, понимает местную культуру, помог становлению многих молодых игроков, а также обладает четкой футбольной философией, что делает его идеальным кандидатом в глазах Ассоциации.



Прежде Гвардиола уже говорил, что открыт к работе на международном уровне, заигрывая со сборной Бразилии. Идентифицируя себя каталонцем, Хосеп не заинтересован в работе со сборной Испании, поэтому Англия может показаться ему подходящим вариантом.



Проблема для FA в том, что Гвардиола пока не определился со своим будущим и, вероятно, сделает это только ближе к концу нового сезона. На это время Ассоциация может поставить у штурвала сборной кого-нибудь вроде Ли Карсли, который сейчас тренирует молодежную команду англичан U-21.