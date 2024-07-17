FA готова подождать, пока Гвардиола освободится

Хосеп Гвардиола FA готова подождать до следующего лета, чтобы доверить сборную Англии главному тренеру "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле.

Контракт Гвардиолы с "Сити" истекает следующим летом, и у "горожан" существуют большие опасения, что сезон 2024/25 станет последним для Хосепа в клубе.

Сборной Англии нужен новый рулевой уже сейчас, потому что накануне Гарет Саутгейт объявил об уходе со своего поста, однако боссы FA открыты к идее дождаться Гвардиолы, утверждает The Independent.

Гвардиола провел восемь лет в Англии, понимает местную культуру, помог становлению многих молодых игроков, а также обладает четкой футбольной философией, что делает его идеальным кандидатом в глазах Ассоциации.

Прежде Гвардиола уже говорил, что открыт к работе на международном уровне, заигрывая со сборной Бразилии. Идентифицируя себя каталонцем, Хосеп не заинтересован в работе со сборной Испании, поэтому Англия может показаться ему подходящим вариантом.

Проблема для FA в том, что Гвардиола пока не определился со своим будущим и, вероятно, сделает это только ближе к концу нового сезона. На это время Ассоциация может поставить у штурвала сборной кого-нибудь вроде Ли Карсли, который сейчас тренирует молодежную команду англичан U-21.


Метки FA, Гвардиола, Манчестер Сити, сборная Англии, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 17.07.2024 13:00

Количество просмотров Просмотров: 649

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Последние комментарии:




  1. narcot 17.07.2024 13:16 # narcot
    нахуй ему сборная))

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  2. yamateh 17.07.2024 13:15 # yamateh
    Вот это правильный ход

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  3. suddenly 17.07.2024 13:09 # suddenly
    Неужели моя мечта сбудется?

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  4. gary47 17.07.2024 13:02 # gary47
    Было бы круто! Но это нереально

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